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إرسال 4 مصابين في حادث مدينة بنت بية الليبية إلى إيطاليا
لتلقى العلاج
    (أنسامد) - أغسطس 7 - روما - أكدت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية الموقتة، أمس السبت، إرسال أربع حالات من مصابي حادث انفجار صهريج الوقود في بلدية بنت بية إلى إيطاليا.

    وأشرف وكيل الوزارة لشؤون المراكز الطبية السيد توفيق الدرسي، صباح السبت، على عملية إيفاد الحالات الأربعة من مطار معيتيقة الدولي، بحضور نائب السفير الإيطالي لدى ليبيا، حسبما أعلنت الوزارة في بيان.

    ومن المقرر أن تتلقى الحالات العلاج داخل عدد من المستشفيات الإيطالية، بعد أن وجه رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية لضحايا الانفجار.

    وصباح الإثنين الماضي، وقع حادث بنت بية، الذي شهد تدافع مواطنين من أجل الحصول على الوقود، ما أدى إلى وقوع تسع حالات وفاة، وإصابة نحو 70 آخرين. (أنسامد).

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