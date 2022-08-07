عام 2022 "العام الأكثر سخونة وجفافا في إيطاليا"
كانت درجات الحرارة في يوليو 2.26 درجة فوق المتوسط
إرسال 4 مصابين في حادث مدينة بنت بية الليبية إلى إيطاليا
لتلقى العلاج
الإمارات تنوي استثمار مليار دولار في الشركات الباكستانية
عبر مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
إيطاليا:اليوم الأول بدون قيود كورونا،مع رصد متحور شنتوريوس
حدائق بوبولي الرائعة وبها مغارة بونتالنتي التي بناها الفنان والمهندس المعماري والنحات برناردو بونتالنتي بين عامي 1536 و 1608.
تجمعات الجمعة في تورينو حول أزمة المناخ
إيطاليا..موجة حر تضرب روما
تشويه اعمدة معبد جميع الالهة (البانثيون) في روما بكتابات بالرذاذ الأزرق
عودة السياح إلي إيطاليا رغم موجة الحر