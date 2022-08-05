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ليبيا: مغادرة الدفعة الثالثة من مصابي بنت بيّة إلى إسبانيا
    (أنسامد) - أغسطس 5 - روما - أعلنت وزارة الصحة الليبية الخميس عن مغادرة الدفعة الثالثة من مصابي حادثة بنت بيّة إلى دولة إسبانيا بحضور النائب بالمجلس الرئاسي، موسى الكوني، ونائب رئيس مجلس الوزراء - وزير الصحة المكلّف رمضان أبوجناح وسفير المملكة الإسبانية لدى ليبيا خافيير لاراشي.

    وغادرت مطار معيتيقة الدولي طائرة الاسعاف الجوي وعلى متنها 3 من مصابي حريق بنت بيه لتلقي العلاج بدولة اسبانيا.

    يشار إلى أن الإسعاف الطائر الليبي قام خلال اليومين الماضيين بتسفير 7 حالات من المصابين كدفعتين إلى دولة تونس لتلقي العلاج.

    وأوضحت الوزارة، عبر موقعها، أن أعمال تسفير الحالات الحرجة من مصابي حادثة انفجار صهريج وقود ببلدية بنت بيّة عبر جهاز الإسعاف الطائر مستمرة وفق الرحلات المجدولة تباعًا إلى إسبانيا وتركيا وتونس وإيطاليا.

    ولقى 7 مواطنين ليبيين مصرعهم وأصيب 50 آخرين بحروق جراء انفجار صهريج وقود في منطقة أوباري، بداية أغسطس الجاري. (أنسامد).

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