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ارتفاع إنتاج ليبيا من النفط الخام إلى 1.2 مليون برميل يوميًا
    (أنسامد) - أغسطس 4 - روما - توقع وزير النفط والغاز محمد عون ارتفاع إنتاج ليبيا من النفط الخام إلى 1.2 مليون برميل يوميا ومن الغاز إلى حوالي ملياري قدم مكعب يوميا.

    وكانت المؤسسة الوطنية للنفط اعلنت استئناف تصدير النفط الخام في عدد من الحقول والموانئ النفطية بعد إغلاقها ثلاثة أشهر. (أنسامد).

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