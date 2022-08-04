إيطاليا: علماء يطالبون بإعطاء أولوية للمناخ قبل الانتخابات
ارتفاع إنتاج ليبيا من النفط الخام إلى 1.2 مليون برميل يوميًا
"سيرفوميكس" تتخذ مقرا بالمنطقة الحرّة لمطارات أبوظبي
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
إيطاليا:اليوم الأول بدون قيود كورونا،مع رصد متحور شنتوريوس
حدائق بوبولي الرائعة وبها مغارة بونتالنتي التي بناها الفنان والمهندس المعماري والنحات برناردو بونتالنتي بين عامي 1536 و 1608.
تجمعات الجمعة في تورينو حول أزمة المناخ
إيطاليا..موجة حر تضرب روما
تشويه اعمدة معبد جميع الالهة (البانثيون) في روما بكتابات بالرذاذ الأزرق
عودة السياح إلي إيطاليا رغم موجة الحر