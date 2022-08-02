دوجاريك: الأمم المتحدة ملتزمة بدعم الليبيين

(أنسامد) - أغسطس 2 - روما - جدد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، تأكيد الأمين العام أنطونيو غوتيريش، الالتزام بدعم عملية يقودها الليبيون ويملكون زمامها لمواجهة التحديات المتبقية وضمان اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن.



وقال دوجاريك - في بيان بمناسبة انتهاء مهمة المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، نشرته البعثة الأممية عبر صفحتها الرسمية - إن وليامز أسهمت اسهاما بالغ الأهمية في توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في عموم ليبيا في أكتوبر 2020 واعتماد ملتقى الحوار السياسي الليبي لخارطة الطريق السياسية في نوفمبر 2020.



وأضاف بيان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بأن المستشارة، ستيفاني وليامز نجحت في تحقيق مستوى غير مسبوق من الاجماع في اللجنة المشتركة بين مجلس النواب والدولة بشأن الإطار الدستوري للانتخابات وفقا لنص البيان.



وأشار دوجاريك في بيانه إلى ان معرفة وليامز العميقة وخبرتها وقدرتها المتميزة على تهيئة الظروف المواتية للحوار والتوافق بين جميع الأطراف المعنية أدى إلى تحقيق إنجازات كبيرة في مسارات الحوار السياسي والأمني والاقتصادي.



وأعرب المتحدث عن خالص امتنان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للمستشارة وليامز التي اختتمت مهمتها كمستشارة خاصة له بشأن ليبيا، شاكرا إياها على خدمتها للمنظمة وتفانيها في السعي لإيجاد حل للازمة السياسية في ليبيا. (أنسامد).



