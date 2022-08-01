أوكرانيا : إيطاليا تدين مقتل أسرى حرب في أولينيفكا
ليبيا- انفجار شاحنة:مقتل 7 و اصابة 130
الإمارات ورومانيا تبحثان التعاون في الأمن الغذائي والطاقة
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
إنكسار موجة الحر و إنخفاض الحرارة في إيطاليا
تجمعات الجمعة في تورينو حول أزمة المناخ
إيطاليا..موجة حر تضرب روما
تشويه اعمدة معبد جميع الالهة (البانثيون) في روما بكتابات بالرذاذ الأزرق
عودة السياح إلي إيطاليا رغم موجة الحر
يبلغ طول السيارة الكهربائية الصغيرة "اجيليت"الخاصة بسبورت ايكيب ٣.٢ متر وهي تابعة للمجموعة الايطالية دي ار