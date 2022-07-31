الأمم المتحدة تحدد موعد انتهاء مهمة وليامز

(أنسامد) - يوليو 31 - روما - قالت الأمم المتحدة، الجمعة، إنها "تحاول تسمية شخص مؤقت في أسرع وقت ممكن للقيام بنوع المهمّات التي تقوم بها المستشارة الخاصة للأمين العام المعنية بالشأن الليبي، ستيفاني وليامز التي تغادر منصبها نهاية يوليو".



واستدرك نائب الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق قائلًا : "ليس لدينا أحد لتسميته الآن".



لكن الناطق الأممي قال للصحفيين خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، إن "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا موجودة، والشخص الذي يتولى المسؤولية هو ريزدون زينينغا وسيظل هو المسؤول إلى حين تسمية شخص آخر".



وبشأن تعليق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس على مغادرة ستيفاني وليامز منصبها، قال حق: "لقد قامت بعمل مذهل، وفي الحقيقة، نحن في الأمم المتحدة كنا نأمل في إمكانية تمديد مدة (عملها) أكثر من نهاية شهر يوليو. ولكن كما تبيّن فإن لديها التزامات أخرى".



وأشار فرحان حق إلى وجود نقطة نهاية لعملها مع الأمم المتحدة، وأضاف "سنواصل البحث عمّن يخلفها مع البناء على إنجازاتها وأنتم تعلمون علم اليقين القدر الهائل من العمل الذي قامت به لضمان أن يكون لليبيا مؤسسات موحدة، وأن تعمل هيئاتها معًا".



وأوضح "ستظل هناك تقلبات في تلك الجهود، ولكن وليامز فعلت كل ما يمكن لأي شخص أن يفعله في محاولة لإيجاد الحلول"، على حدّ تعبيره.



وعُيِّنت وليامز مستشارة للأمين العام للأمم المتحدة في ديسمبر 2021، وكانت قد عملت ممثلة خاصة بالإنابة ورئيسة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في الفترة بين 2020 و2021، ونائبة الممثل الخاص للبعثة في الفترة بين 2018 و2020. (أنسامد).



