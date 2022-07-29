ليبيا: القبض على عراقي يشتبه في انتمائه لتنظيم الدولة

(أنسامد) - يوليو 29 - روما - أعلنت قوة مكافحة الإرهاب، الخميس القبض على شخص عراقي الجنسية في مدينة غريان الليبية يشتبه في انتمائه لتنظيم الدولة "داعش" الإرهابي.



وأفاد المكتب الإعلامي للقوة بأن عملية القبض جاءت في إطار الجهود المبذولة من قوة مكافحة الإرهاب وتتبعها للعناصر المشتبه في انتمائها للتنظيمات الإرهابية ومن خلال عملية استخباراتية ناجحة نفذتها سرية الحسم التابعة للقوات الخاصة بقوة الإرهاب.



وأضاف المكتب أن العملية أسفرت عن القبض على شخص عراقي الجنسية بمدينة غريان يدعى (ن.ف.ل) يشتبه في انتمائه لتنظيم الدولة "داعش".



وأشار المكتب الإعلامي إلى أن المقبوض عليه كان يتواجد بأحد الأحياء السكنية المزدحمة بالمدينة قبل أن تلقي القوة القبض عليه في عملية احترافية دون تعرض المواطنين لأي خطر. (أنسامد).



