مباحثات لحل عراقيل تواجه المستثمرين الليبيين في بريطانيا

(أنسامد) - يوليو 28 - روما - بحث رئيس لجنة إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس، فرج دريبيل، مع السفيرة البريطانية لدى دولة ليبيا، كارولين هورندال، العراقيل التي تواجه رجال الاعمال والمستثمرين الليبيين في بريطانيا وسُبل معالجتها.



وناقش الاجتماع الذي عقد بمقر السفارة البريطانية بالعاصمة طرابلس أوجه التعاون بين القطاع الخاص وتعزيز التواصل بين المؤسسات التجارية والاستثمارية الممثلة للقطاع في كلا البلدين.



وأكد الجانبان على أهمية تنظيم فعاليات اقتصادية مشتركة تهدف الى تطوير العلاقات التجارية وتبادل الخبرات وتنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة.



وحضر الاجتماع مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي بالغرفة ومدير إدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية ومستشار القسم التجاري بالسفارة وعدد من رجال الاعمال والمستثمرين من المملكة البريطانية. (أنسامد).



