الدبيبة والسفير الإيطالي يناقشان الملف السياسي الليبي

(أنسامد) - يوليو 26 - روما - استقبل رئيس حكومة الوحدة
الوطنية " عبدالحميد الدبيبة "بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس،
السفير الإيطالي لدى ليبيا " جوزيبي بوتشينو " .
وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة أن اللقاء خصص لمناقشة
الملف السياسي الليبي ، وعدد من الملفات الاقتصادية المشتركة
والجاري تفعيلها ، مجددين رغبة البلدين للحاجة الملحة ، لإجراء
الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الآجال .
وخلال هذا اللقاء أكد السفير الإيطالي ترحيب بلاده بافتتاح
النفط واستئناف ضخ الغاز لما له من دور محلي ودولي ، وصفا هذه
الخطوة بـ الإيجابية. (أنسامد).