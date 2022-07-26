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الدبيبة والسفير الإيطالي يناقشان الملف السياسي الليبي
    (أنسامد) - يوليو 26 - روما - استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية " عبدالحميد الدبيبة "بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، السفير الإيطالي لدى ليبيا " جوزيبي بوتشينو " .

    وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة أن اللقاء خصص لمناقشة الملف السياسي الليبي ، وعدد من الملفات الاقتصادية المشتركة والجاري تفعيلها ، مجددين رغبة البلدين للحاجة الملحة ، لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الآجال .

    وخلال هذا اللقاء أكد السفير الإيطالي ترحيب بلاده بافتتاح النفط واستئناف ضخ الغاز لما له من دور محلي ودولي ، وصفا هذه الخطوة بـ الإيجابية. (أنسامد).

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