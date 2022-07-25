منظمة إس أو إس ميدترانيه : إنقاذ 87 شخصاً قبالة ليبيا

(أنسامد) - يوليو 25 - روما - أعلنت منظمة "إس أو إس ميدترانيه"، إنقاذ 87 مهاجرا كانوا على متن قارب مطاطي في المياه الدولية، قبالة السواحل الليبية.



وقالت "إس أو إس ميدترانيه" في تغريدة لها في حسابها عبر موقع "تويتر" للتواصل الإجتماعي :ط رصدت سفينة "أوشن فايكنج" Ocean Viking قاربًا مطاطيًا مكتظًا بالمهاجرين يحتاج للمساعدة في المياه الدولية، قبالة ليبياط.



وأضافت المنظمة : "أنقذت فرقنا 87 شخصًا، من بينهم 57 قاصرا غير مصحوبين بذويهم، موضحة أنه لم يكن لدى أي منهم سترات نجاة، وأنهم يتلقون الرعاية من فرق الإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر". (أنسامد).



