ليبيا: الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء اشتباكات طرابلس

(أنسامد) - يوليو 23 - روما - أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء تقارير تفيد بوقوع ضحايا وإصابات في صفوف المدنيين جراء الاشتباكات التي اندلعت بين مجموعتين مسلحتين في العاصمة الليبية طرابلس.



وطالبت بعثة الأمم المتحدة بالتحقيق في الأحداث وأيضاً بتحقيق العدالة من أجل الضحايا وأسرهم، مؤكدة أن أي فعل يعرض أرواح المدنيين للخطر غير مقبول.



ودعت البعثة جميع الليبيين لكي يبذلوا كل ما بوسعهم للحفاظ على الاستقرار الهش للبلاد في هذا التوقيت الحساس، منوهة أنه على جميع الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومعالجة خلافاتها عبر الحوار والتقيد بالتزاماتها بموجب القانون الوطني والدولي إزاء حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية. (أنسامد).



