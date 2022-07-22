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وزير النفط الليبي:وجود بن قدارة على رأس مؤسسة النفط مفيد جدا
    (أنسامد) - يوليو 22 - روما - قال محمد عون وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، في مقابلة مع قناة الاقتصادية الفضائية، إن وجود فرحات بن قدارة كرئيس لمجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط الى جانب 4 سيكون إضافة ودعما لهم باعتباره مصرفي وخبير اقتصادي عالمي.

    وفي إجابة له عما اذا كان تقدم رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط المقال مصطفى صنع الله سيؤثر على مجريات االأمور في القطاع، وإرباك العمل قال محمد عون : "صنع الله لم يعد لديه ما يعمله، وفيما لو لجأ الى القضاء فإن ذلك ربما ينتهي به في السجن وذلك لوجود العديد من الشبهات والاتهامات التي قد يدان بشأنها"، حسب تعبير عون. (أنسامد).

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