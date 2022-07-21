ليبيا: شحن مليون برميل من النفط الخام إلى إيطاليا

(أنسامد) - يوليو 21 - روما - أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط البدء اليوم الخميس عمليات تحميل الناقلة النفطية "ماتالا" بمليون برميل من نفط السدرة إلى إيطاليا .



وأوضحت المؤسسة عبر موقعها أن الناقلة "ماتالا" التي ترفع العلم المالطي، رست بميناء السدرة النفطي أمس الأربعاء لشحن مليون برميل من النفط الخام إلى إيطاليا عقب استئناف إنتاج النفط وفتح الآبار من الحقول التابعة لشركة الواحة للنفط بمعدل 70 ألف برميل يوميا، وبمعدل ضخ حوالي 2000 برميل بالساعة ، مبينة أن عمليات زيادة الإنتاج ستجري تدريجيًا إلى حين الوصول إلى معدلات الإنتاج الطبيعية.



كما أعلنت المؤسسة استئناف الإنتاج من حقول النافورة وتيبستي والغاني التابعة لشركة الهروج للعمليات النفطية، وحقلي النافورة والبيضاء التابعين لشركة الخليج العربي للنفط، بعد دخول ناقلة لميناء رأس لأنوف لشحن 600 ألف برميل من خامَي (أمنا وسيرتيكا)، وسيجري زيادة إنتاج الشركتين بشكل تدريجي بعد إعادة بقية الحقول إلى الإنتاج.



وأشارت المؤسسة إلى أن أحدى نواقل النفط ستصل مساء اليوم الخميس إلى ميناء الزويتينة النفطي، وسيتم تحميلها فور وصولها بكمية مليون برميل من خام حقل أبو الطفل. (أنسامد).



