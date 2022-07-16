إيطاليا : برلسكوني وسالفيني يجريان محادثات حول أزمة الحكومة

(أنسامد) - يوليو 16 - روما - قال حزب (فورتسا إيتاليا) بزعامة سيلفيو برلسكوني وحزب الرابطة بزعامة ماتيو سالفيني، أمس الجمعة، إنهما سيستمعان لما سيقوله رئيس الوزراء ماريو دراجي أمام البرلمان يوم الأربعاء حول أزمة الحكومة، بينما شددا على أنهما لا يخافان من إجراء انتخابات مبكرة.



وقال حزبا يمين-الوسط المؤيدان للحكومة في بيان مشترك بعد أن أجرى برلسكوني وسالفيني مباحثات هاتفية : سنستمع باحترام واهتمام إلى تصريحات رئيس الوزراء ماريو دراجي.



وأضاف البيان : ستستمر (أحزاب) يمين الوسط في الحكومة في الدفاع عن مصالح الشعب الإيطالي بجدية وتماسك، وبالتأكيد ليس خوفا من حكم الإيطاليين أنفسهم.



وتابع البيان : بعد ما حدث، يريد يمين الوسط في الحكومة الوضوح ويدرك أنه لم يعد من الممكن الاعتماد على حركة خمس نجوم في هذه المرحلة الدرامية، وذلك في إشارة إلى عدم مشاركة الحركة في تصويت على الثقة في الحكومة في مجلس الشيوخ. (أنسامد).



