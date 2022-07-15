ليبيا: رئيس "الوطنية للنفط" يجتمع بالمجلس الأسبوع القادم

(أنسامد) - يوليو 15 - روما - قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الجديد فرحات بن قدارة إن مجلس الادارة الجديد سيجتمع كاملا الاسبوع القادم "وأعتبر نفسي أمارس هذه المهام وفقًا للقانون".



واضاف في مؤتمر صحفي عقده بمبنى المؤسسة في طرابلس الخميس عقب تسلمه مهام عمله : سأعمل على عودة تصدير النفط إلى أقصى المستويات الممكنة، وسيكون خلال الأسبوع المقبل هناك أخبار طيبة بهذا الخصوص، ومن يعترض على قرار تكليفي عليه اللجوء إلى القضاء، وسأغادر المؤسسة إذا حكم القضاء بأن قرار تكليفنا غير قانوني.



وأكد أن من أولويات عمل إدارة المؤسسة سيكون تفعيل أنظمة الحوكمة والتزام العمل بقانون النفط الليبي الذي يحدد العلاقات مع المؤسسات الدولية.



وقال بن قدارة في كلمة ألقاها الخميس عقب تسلمه مهام عمله، رئيسا لمجلس الادارة : سنعمل بأعلى معايير الشفافية بالافصاح على الايرادات وطريقة تكوينها وما تم إنفاقه داخل المؤسسة وشركاتها، وأبشر العاملين في القطاع بأن الزيادة المقررة سيتم تنفيذها خلال شهرين.



وطمأن بن قدارة الشركاء الأجانب بالمحافظة على كل التعهدات والاتفاقات المبرمة.



وحول مايثار من اتهامه بالتبعية لدولة بعينها، أوضح بن قدارة : بالنسبة (للحديث عن) تبعيتي إلى أي دولة، هذا كلام فاضي وغرضه التشويش. أسافر إلى كل مكان في ليبيا دون مشكلات، ولست محسوبًا على أي طرف، أنا رجل وطني ومستقل برأيي ولا أريد المزايدة على أحد.



وتعهد بن قدارة بعدم إقحام المؤسسة في صراع سياسي، مشيرًا إلى اتصال جرى مع مسؤولين بالسفارة الأمريكية لدى ليبيا، أبدوا تخوفهم من استخدام أموال النفط في دعم طرف على حساب آخر، متابعًا أنه أوضح لهم الأمر، وأنه أجرى مشاورات مع أطراف من الحكومة الفرنسية في الإطار نفسه، وأيضًا حكومة الوحدة أجرت محادثات مع أطراف دولية أخرى. (أنسامد).



