ليبيا:إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط

(أنسامد) - يوليو 14 - روما - أصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية القرار رقم ( 642 ) لسنة 2022م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط .



ونصت المادة الأولى من القرار على تسمية فرحات عمر بن قدارة رئيسا للمؤسسة الوطنية للنفط وعضوية كل من حسين عبدالله صافار ومسعود سليمان موسى وأحمد عبدالله عمار عبدالله ووكيل عام وزارة النفط والغاز.



وألزمت المادة الثانية من القرار - الذي نشرته إدارة الاعلام والاتصال بحكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها الرسمية بموقع " فيسبوك " - الجهات المختصة العمل به وتنفيذه من تاريخ صدوره وإلغاء كل حكم يخالفه. (أنسامد).



