عقيلة صالح يلتقي نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي

(أنسامد) - يوليو 13 - روما - إلتقي يوم أمس الثلاثاء رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، مع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللاّفي، بحضور النائبين المبروك الخطابي وأيمن سيف النصر، في إطار سعي المجلس الرئاسي لصياغة مبادرة وطنية شاملة، وفق ما أُعلن عنه الأسبوع الماضي.



وقد تم مناقشة عدة مواضيع أهمها كيفية معالجة النقاط الخلافية في مشروع الدستور.



وتوصلت الأطراف لعدد من النقاط سيتم مناقشتها فيما بعد مع باقي الأطراف، للوصول إلى صيغة نهائية في أسرع وقت ممكن.



كما أكدوا على ضرورة أن تكون هناك حكومة واحدة قادرة على تنفيذ الاستحقاقات الدستورية والانتخابية. (أنسامد).



