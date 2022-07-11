برلماني ينتق تواضع موقف الاتحاد الافريقي ازاء الازمة الليبية

(أنسامد) - يوليو 11 - روما - وصف عضو بارز في مجلس النواب الليبي دور الاتحاد الافريقي حيال الازمة القائمة في ليبيا بانه متواضع ان لم يكن هزيل ، الأمر الذي منح بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبعض دول الاقليم مساحة أكير للتدخل في ملف الأزمة الليبية القائمة منذ نحو عقد من الزمان .



ورأى عضو مجلس النواب الليبي، ورئيس لجنة الحوار المنبثقة من المجلس ، عبد السلام نصية، أن جزءاً كبيراً من الغياب الأفريقي يقع على عاتق الاتحاد الأفريقي، لافتاً إلى علاقة الاتحاد السابقة بالنظام السابق في ليبيا، وقال: (هذا ربما أدى إلى انعدام ثقة قطاع كبير من الليبيين في تلك المنظمة الإقليمية، وخاصةً في السنوات الأولى التي تلت "ثورة 17 فبراير"، لذا كان منطقياً تراجع دوره في الملف الليبي حينذاك، في مقابل تفضيل بعض الأطراف الليبية دور الأمم المتحدة) .



ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية التي تصدر في لندن اليوم عن نصية قوله : ( أن استمرار تراجع دور الاتحاد في مساعدة الليبيين على الخروج من أزمتهم زاد من الهيمنة الغربية على الملف الليبي، ووسع من حجم التدخلات الراهنة من قبل البعثة الأممية ودول إقليمية، في مقابل دور خجول للاتحاد ) ودعا نصية الاتحاد (لى إعادة حساباته لاستعادة دوره المفقود في ليبيا والاستفادة من حالة عدم التوافق الدولي والإقليمي حول الأزمة خاصةً في ظل ما يمتلكه من قوة تصويتية كبيرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة) . (أنسامد).



