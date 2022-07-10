إيطاليا: إنهيار قمة سلسلة جبلية في جبال الألب دون إصابات
كونتي : سنبقى في الحكومة إذا كانت "الأولويات" صحيحة
الإمارات : رئيس الدولة يتبادل تهاني عيد الأضحى
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
حريق في جزيرة سانتو ستيفانو ، ألسنة اللهب مرئية من فينتوتين
عودة السياح إلي إيطاليا رغم موجة الحر
يبلغ طول السيارة الكهربائية الصغيرة "اجيليت"الخاصة بسبورت ايكيب ٣.٢ متر وهي تابعة للمجموعة الايطالية دي ار
استقبال أوركسترا كالوش الأوكراني الفائز في مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن في تورينو
الدورة 66 لمهرجان يوروفيجن للاغنية في تورينو
إيطاليا..عودة إحتفالات الأول من مايو