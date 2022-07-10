كونتي : سنبقى في الحكومة إذا كانت "الأولويات" صحيحة

(أنسامد) - يوليو 10 - روما - أكد زعيم حركة 5 نجوم (M5S) ورئيس الوزراء الإيطالي السابق جوزيبي كونتي، أول أمس الجمعة أن الحركة مستعدة لمواصلة دعم الحكومة إذا رأت إعادة ترتيب أولوياتها.



وقد التقى كونتي برئيس الوزراء ماريو دراجي يوم الأربعاء الماضي وسط توتر كبير داخل الائتلاف الحاكم، وسلمه قائمة مطالب نيابة عن حركة M5S، والتي شملت تخفيضات في ضريبة العمل وإدخال حد أدنى للأجور.



وقال كونتي "نحن في حكومة وحدة وطنية والاختلاف الحقيقي يتعلق بالأولويات"، مضيفا "يجب علينا تقييم ما إذا كان هناك تصميم ملموس على معالجتها الآن والتدخل".



وتابع "لا يمكن ان ننقبل ترك الوضع يزداد سوءا دون التدخل".



وأضاف "إذا كان الجواب نعم (لمطالبنا) فنحن مستعدون، وإذا كان الجواب بالنفي، فلا يمكننا أن نبقى بعيدا عن المسؤولية". (أنسامد).



