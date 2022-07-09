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وزير الخارجية الإيطالي يلتقي نظيره الإماراتي
    (أنسامد) - يوليو 9 - روما - التقى وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، وذلك على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة في مدينة بالي، بإندونسيا.

    وكتبت الخارجية الإيطالية في صفحتها بموقع "تويتر" أمس الجمعة أن الوزيرين ناقشا خلال اللقاء التعاون الثنائي بين البلدين والتحديات الدولية الرئيسية.

    وأضافت أن لويجي دي مايو ونظيره الإماراتي بحثا أيضا تطورات العملية السياسية في ليبيا. (أنسامد).

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