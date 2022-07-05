توافق مصري ليبي بشأن ضرورة حل الأزمة الليبية

(أنسامد) - يوليو 5 - روما - أشاد رئيس المجلس الرئاسي "محمد المنفي" بدور مصر في دعم الحوار الليبي، مؤكداً على عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مساء الإثنين، مع الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي".



وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي بأن "المنفي" أكد خلال الاتصال على أهمية إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، باعتبارها السبيل الوحيد للعبور لحالة الاستقرار والسلام في البلاد.



بدوره - حسب المكتب الإعلامي ـ فقد أكد الرئيس السيسي خلال الاتصال، حرص مصر على وحدة ليبيا وأمنها واستقرارها، والدعوة للحوار بين الأطراف الليبية، مؤكداً دعم بلاده للمجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية، وتوحيد المؤسسات، وإخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من أجل الوصول لتسوية سياسية يتفق عليها كل الليبيين من جهتها ذكرت الرئاسة المصرية أن الرئيس "عبدالفتاح السيسي" أكد خلال الاتصال الذي تلقاه من المنفي أن مصر لم ولن تدخر جهدًا في دعم ليبيا بهدف إجراء المصالحة الوطنية ولم الشمل مع البعد عن أي تجاذبات سياسية واستعداد مصر لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم في هذا الصدد.



وقال المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية المصرية بأن الاتصال شهد التوافق بشأن ضرورة أن يكون حل الأزمة الليبية نابعًا من الليبيين أنفسهم، مع التشديد على أن إجراء الانتخابات هي السبيل الوحيد لتسوية الوضع الحالي، بالتوازي مع إخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضـي الليبية لضمان تنفيذ أية تسوية سياسية. (أنسامد).



