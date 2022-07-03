إيطاليا تدعو لانهاء الإنقسامات في ليبيا

(أنسامد) - يوليو 3 - روما - دعا المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي إلى ليبيا، نيكولا أورلاندو، إلى إنهاء الإنقسامات التي تؤثر على معيشة المواطنين، منوها أن المظاهرات في ليبيا هي دعوة لليقظة موجهة للطبقة السياسية بأكملها.



وكتب أورلاندو في صفحته بموقع "تويتر" : المظاهرات في ليبيا هي دعوة لليقظة موجهة للطبقة السياسية بأكملها، مضيفا : يجب أن تتوقف الإنقسامات التي تؤثر على معيشة المواطنين وكذلك إغلاق المنشآت النفطية والنزاعات السياسية التي تؤخر الانتخابات.



وتابع المبعوث الإيطالي الخاص إلى ليبيا : يجب أن تظل المظاهرات المعبرة عن إرادة الناس سلمية ودون معوقات. (أنسامد).



