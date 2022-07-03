Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
أهم الأخبار
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

أهم الأخبار - جولة الصحافة
إيطاليا تدعو لانهاء الإنقسامات في ليبيا
    (أنسامد) - يوليو 3 - روما - دعا المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي إلى ليبيا، نيكولا أورلاندو، إلى إنهاء الإنقسامات التي تؤثر على معيشة المواطنين، منوها أن المظاهرات في ليبيا هي دعوة لليقظة موجهة للطبقة السياسية بأكملها.

    وكتب أورلاندو في صفحته بموقع "تويتر" : المظاهرات في ليبيا هي دعوة لليقظة موجهة للطبقة السياسية بأكملها، مضيفا : يجب أن تتوقف الإنقسامات التي تؤثر على معيشة المواطنين وكذلك إغلاق المنشآت النفطية والنزاعات السياسية التي تؤخر الانتخابات.

    وتابع المبعوث الإيطالي الخاص إلى ليبيا : يجب أن تظل المظاهرات المعبرة عن إرادة الناس سلمية ودون معوقات. (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    حريق في جزيرة سانتو ستيفانو ، ألسنة اللهب مرئية من فينتوتين

    ألبوم الصور