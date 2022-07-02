ليبيا : فتحي باشاغا يؤكد ضرورة استقرار إنتاج النفط

(أنسامد) - يوليو 2 - روما - أكد رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، ضرورة استقرار إنتاج النفط في البلاد لتمتع جميع الليبيين بحياة أفضل، وللتخطيط نحو الانتخابات، منوها أن الاستقرار المالي جزء مهم من القدرة على إجرائها.



وكتب باشاغا في صحته بموقع "تويتر" : ميزانية الحكومة الليبية التي اعتمدت من مجلس النواب تهدف لتطوير قطاع النفط ودعم المؤسسة الوطنية، بالإضافة إلى وضع ضوابط تضمن إنفاق الأموال بشفافية وبالتالي تحد من الفساد.



وأضاف باشاغا : رئيس الحكومة المنتهية الولاية وآخرون يتصرفون لمصلحتهم الشخصية وهم سبب اعلان المؤسسة الوطنية للنفط للقوة القاهرة، معربا عن دعمه للمؤسسة الوطنية للنفط. (أنسامد).



