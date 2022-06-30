انتشال 20 جثة لمهاجرين ماتواعطشا على الحدود الليبية التشادية

(أنسامد) - يونيو 30 - روما - انتشل جهاز الإسعاف والطواريء في الكفرة 20 جثة وجدت بالصحراء لمهاجرين توفوا عطشا على الحدود الليبية التشادية.



وأفاد الجهاز في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع " فيسبوك " أن الجثث وجدت على مسافة تقدر بأكثر من 300 كيلومتر جنوب الكفرة و120 كم عن الحدود الليبية التشادية.



وأشار بيان الجهاز إلى أن السيارة التي كانت تقلهم كانت متوجهة من دولة تشاد إلى ليبيا حيت تعرضت لعطل أثناء قدومهم عبر الصحراء.



ولفت الجهاز في بيانه إلى أنه تم نقل الجثامين بحضور النيابة العامة ومركز الشرطة إلى مدينة الكفرة، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الجثث ومباشرة إجراءات دفنهم. (أنسامد).



