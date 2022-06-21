باشاغا يطرح خارطة طريق للاستقرار والتعافي في ليبيا

(أنسامد) - يونيو 21 - روما - طرح رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي با شاغا، أمس الاثنين خارطة طريق نحو الاستقرار والتعافي من أجل ضمان مستقبل أفضل لليبيا .



جاء ذلك وفق بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة المكلف أمس ، أشار إلى أن خارطة الطريق للتعافي تركز على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية دون أي تأخير وفي أقرب موعد تحدده خارطة الطريق، وبالتعاون الكامل مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ليكون الشعب الليبي صاحب القرار النهائي في مصيره ومستقبله.



وأوضح باشاغا أن هناك متطلبات أساسية لإنجاح الخارطة تتضمن "توفير وضمان الحد المقبول من الخدمات الأساسية من خلال توفير والحفاظ على الجودة الأساسية لخدمات الحياة مثل المياه والكهرباء وبالطبع المستوى المقبول للخدمات الصحية والتعليمية، الشفافية والمساءلة في جميع العمليات الحكومية، قبل وأثناء وبعد الانتخابات، والمساءلة المالية من خلال قانون الموازنة العامة الذي تم اعتماده مؤخرا ولأول مرة منذ 8 سنوات، قانون الميزانية هذا سيساعد على الترشيد الانفاق ويقلص بدرجة كبيرة جدا معدل الفساد الذى وصل إلى مرحلة غير مسبوقة، ويوفر تفويضًا واضحًا لاقتصار الإنفاق على الابواب الاساسية مثل المرتبات والدعم والمصاريف الأساسية المرتبطة بالخدمات الأساسية". (أنسامد).



