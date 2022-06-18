إيطاليا تسجل عجزا تجاريا قدره 3.6 مليار يورو في أبريل

(أنسامد) - يونيو 18 - روما - قال المعهد الوطنى الإيطالى للإحصاء (إستات) أمس الجمعة، إن إيطاليا سجلت عجزا تجاريا قدره 3.666 مليار يورو في شهر أبريل الماضي، مقارنة بفائض قدره 5.871 مليار في نفس الشهر من العام الماضي.



وأوضح المعهد الوطنى للإحصاء أن عجز الطاقة بلغ 9.111 مليارا يورو، مقارنة بعجز قدره 2.849 مليار في شهر أبريل من العام الماضي.



وأضاف أن الصادرات ارتفعت بنسبة 14.9% في شهر أبريل 2022، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 42.4%، مشيرا إلى أن أسعار الواردات ارتفعت بنسبة 2.7% في الفترة بين مارس وأبريل، وبنسبة 21.2% على أساس سنوي. (أنسامد).



