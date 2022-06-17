ليبيا: عقيلة صالح يبحث مع وليامز أعمال لجنتي المسار الدستوري

(أنسامد) - يونيو 17 - روما - بحث رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، سير أعمال لجنتي مجلس النواب ومجلس الدولة في المسار الدستوري في جولتها الثالثة التي تنعقد هذه الأيام في القاهرة.



جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بينهما مساء الخميس بمقر إقامة رئيس مجلس النواب بالعاصمة المصرية القاهرة وفقا لما صرح به المتحدث الرسمي للمجلس، عبد الله بليحق.



كما تناول اللقاء ملف السلطة التنفيذية ودعمها لتقديم الخدمات لكافة الليبيين على حد سواء وبما يُلبي احتياجاتهم الضرورية.



(أنسامد).



