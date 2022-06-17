Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
أهم الأخبار
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

أهم الأخبار - جولة الصحافة
ليبيا: عقيلة صالح يبحث مع وليامز أعمال لجنتي المسار الدستوري
    (أنسامد) - يونيو 17 - روما - بحث رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، سير أعمال لجنتي مجلس النواب ومجلس الدولة في المسار الدستوري في جولتها الثالثة التي تنعقد هذه الأيام في القاهرة.

    جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بينهما مساء الخميس بمقر إقامة رئيس مجلس النواب بالعاصمة المصرية القاهرة وفقا لما صرح به المتحدث الرسمي للمجلس، عبد الله بليحق.

    كما تناول اللقاء ملف السلطة التنفيذية ودعمها لتقديم الخدمات لكافة الليبيين على حد سواء وبما يُلبي احتياجاتهم الضرورية.

    (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    بحيرة فيدايا ، عجز مائي بسبب قلة الثلج وذوبان الجليد السريع في الربيع

    ألبوم الصور