ليبيا : عبد الله اللافي يستقبل المبعوث الإيطالي

(أنسامد) - يونيو 13 - روما - استقبل نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، الأحد، المبعوث الإيطالي إلى ليبيا، نيكولا أورلاندو، والسفير إيطاليا جوزيبي بوتشينو لبحث مستجدات المشهد السياسي في ليبيا.



وأشاد عبد الله اللافي بدور إيطاليا في دعم المسار السياسي في ليبيا، وجهودها في الوصول إلى توافق بين جميع الأطراف، ينهي الأزمة الراهنة، مؤكدا على أهمية نجاح كل المسارات، وفي مقدمتها اجتماع أعضاء اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة في القاهرة، من أجل الوصول إلى صيغة توافقية لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في إجراء الاستحقاقات الانتخابية، للعبور لحالة السلام الدائم في البلاد.



من جانبه، أكد المبعوث الإيطالي، أهمية الاستمرار في المسار السياسي في ليبيا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق إطار دستوري تتفق عليه كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية.



وشدد نيكولا أورلاندو على دعم بلاده لاجتماعات القاهرة بين ممثلي مجلسي النواب والأعلى للدولة لإيجاد إطار قانوني من أجل تنظيم انتخابات وطنية حرة وشفافة يقبل بنتائجها الجميع وتقود البلاد إلى مرحلة الاستقراروالسلام والبناء.



وأشاد الوفد الإيطالي بما أنجزه المجلس الرئاسي في مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، مؤكداً على دور المجلس في التهدئة والحفاظ على الاستقرار. (أنسامد).



