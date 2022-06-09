صالح يؤكد لوليامز دعمه للتوافق بين مجلسي النواب والدولة

(أنسامد) - يونيو 9 - روما - التقى رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بمكتبه في مدينة القبة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز.



وأفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، بأن اللقاء تناول مباحثات المسار الدستوري التي تعقد بالعاصمة المصرية القاهرة ومساعي الوصول إلى توافق حول تعديل النقاط الخلافية بمسودة الدستور.



وأضاف بليحق أن رئيس مجلس النواب أكد دعمه للمسار الدستوري والتوافق الحاصل بين مجلس النواب ومجلس الدولة للوصول إلى انتخابات وطنية في أقرب الآجال.



كما بحث اللقاء مستجدات الأوضاع في البلاد، وأكد رئيس مجلس النواب في هذا الصدد بأن الحكومة الليبية برئاسة، فتحي باشاغا، هي الحكومة الشرعية المنبثقة عن مجلس النواب، مؤكداً بأنه دعا إلى جلسة رسمية لمجلس النواب الثلاثاء المُقبل في مدينة سرت دعماً لعمل الحكومة من سرت لتتمكن من أداء مهامها وعملها بحرية دون أي ضغوطات.



كما أطلع رئيس مجلس النواب خلال اللقاء مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة على سلسلة الاجتماعات التي عقدت خلال الفترة القريبة الماضية بما في ذلك اجتماعات مجموعة العمل الأمنية الدولية بشأن ليبيا والتي تضمنت مباحثات مع لجنة (5+5) العسكرية وممثلين عن المجتمع الدولي الذين أعربوا عن دعمهم لاستكمال العمل بالمسار الدستور للوصول إلى الانتخابات في أقرب وقت ممكن. (أنسامد).



