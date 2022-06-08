المنفي يبحث مع الدبيبة الأوضاع السياسية المحلية والدولية

(أنسامد) - يونيو 8 - روما - التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مساء أمس الثلاثاء، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.



وبحث اللقاء الذي عقد بديوان المجلس، آخر المستجدات وتطورات الأوضاع السياسية على الساحة المحلية والدولية. (أنسامد).



