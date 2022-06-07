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النويري يبحث مع السفيرالايطالي آخر مستجدات العملية السياسية
    (أنسامد) - يونيو 7 - روما - التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي، فوزي النويري، بديون فرع المجلس بطرابلس بالسفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو.

    وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، أنه تم خلال اللقاء، مناقشة سير العملية السياسية وآخر مستجداتها.

    (أنسامد).

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