إيطاليا : مباحثات هاتفية بين دي مايو ونظيره الأوكراني

(أنسامد) - يونيو 4 - روما - قال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو إنه أجرى مباحثات هاتفية، يوم أمس الجمعة، مع نظيره الأوكراني، دميترو كوليبا تناولت تطورات الأزمة الأوكرانية وجهود الإفراج عن صادرات الحبوب من أوكرانيا.



وكتب دي مايو في صفحته بموقع "تويتر" أنه أكد لنظيره الأوكراني استعداد إيطاليا لبذل "كل الجهود" الممكنة لإيجاد حل لانهاء الحصار الروسي المفروض على صادرات الحبوب الأوكرانية.



وقال وزير الخارجية الإيطالي : تحدثت إلى دميترو كوليبا، وجددت التأكيد على دعم إيطاليا الكامل لأوكرانيا، كما أكدت دعمنا للمواطنين وإعادة إعمار البلاد، مضيفا : نحن "متحدون من أجل وقف هذه الحرب المروعة والتوصل للسلام".



وتابع : نبذل كل جهد ممكن للإفراج عن صادرات الحبوب من أوكرانيا، ونعمل على إيجاد حل في هذا الشأن. (أنسامد).



