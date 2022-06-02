ليبيا: أبرز البنود التى تم اعتمادها في اجتماع مجلس الوزراء

(أنسامد) - يونيو 2 - روما - استعرض الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، في المؤتمر الصحافي الذي عقده بمقر الحكومة بطرابلس أبرز البنود التى تم اعتمادها في الاجتماع العادي السادس للحكومة.



فيما يتعلق بتنفيذ قرار زيادة المرتبات لعدد من الجهات في الدولة اكد مجلس الوزراء ان الزيادة سيتم تنفيذها بعد اجراء المطابقة بين وزارة المالية والجهات المستهدفة بالزيادة.



وقرر مجلس الوزراء الموافقة على استكمال عدد من مشاريع الكهرباء وأن 600 ميغاوات ستدخل على الشبكة العامة للكهرباء نهاية شهر يونيو الجاري ودخول بعض وحدات التوليد من المشاريع الواقعة تحت الانجاز إلى الخدمة خلال الأيام المقبلة.



ووافق مجلس الوزراء على منح الجنسية الليبية لعدد 130 طلب للذين تمت مراجعتهم من قبل اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء لمواطنات ليبيات المتزوجات من اجانب.



كما وافق مجلس الوزراء على انشاء صندوق لديوان الحبوب ليساهم في توفير الحبوب بشكل دائم والمحافظة على المخزون الاستراتيجي.



واعتبر مجلس الوزارء في قرار وافق عليه اعتبار عدد من منتسبي الشرطة شهداء واجب الذين توفوا اثناء تاديتهم لعملهم ومنح مرتبات لاسرهم.



ومنح مجلس الوزراء الاذن للاسعاف الطائر لانشاء مبنى جديد ومنح قيمة مالية كبدل ايجار للنازحين بموقعي الفلاح 1 و2. اعتمد مجلس الوزراء الاتفاقيات الموقعة مع غينيا بيساو المتعلقة بالدين المستحق لصالح الدولة الليبية.



ووافق مجلس الوزراء على طرح مناقصة محدودة لانشاء جسر اسمنتي بطريق المطار بطرابلس وطرح مناقصة لتنفيذ مشروع الطريق المزدوج لمسافة 50 كيلومتر من جزيرة بوهادي الى بوابة 50 شرق سرت. (أنسامد).



