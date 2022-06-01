Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
أهم الأخبار
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

أهم الأخبار - جولة الصحافة
مباحثات ليبية ألمانية لتعزيز التعاون في مجال الحديد والصلب
    (أنسامد) - يونيو 1 - روما - بحث رئيس مجلس الإدارة بالشركة الليبية للحديد والصلب محمد الفقيه مع السفير الألماني لدى ليبيا "ميخائيل أونماخت" فرص التعاون مع الشركات الألمانية العاملة في مجال صناعة الحديد والصلب.

    كما استعرض الجانبان خلال لقائهما اليوم بمقر الشركة بعض الإشكاليات التي تعترض سبل تعزيز التعاون.

    واستعرض "الفقيه" تاريخ التعاون بين الجانبين، والإشكاليات الحالية والتي تعترض سبل تعزيز وتوسعة التعاون.

    من جانبه تعهّد "أونماخت" خلال اللقاء بحلحلة هذه الإشكاليات، معبراً عن تفاؤله من أن الفترة القادمة ستشهد تعاوناً ليبياً ألمانياً على المستوين الاقتصادي والصناعي وبما يحقق المنفعة للطرفين. (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    إيطاليا-صيف مبكر ..هانيبال يرفع الحرارة إلى 34 درجة

    ألبوم الصور