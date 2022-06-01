مباحثات ليبية ألمانية لتعزيز التعاون في مجال الحديد والصلب

(أنسامد) - يونيو 1 - روما - بحث رئيس مجلس الإدارة بالشركة الليبية للحديد والصلب محمد الفقيه مع السفير الألماني لدى ليبيا "ميخائيل أونماخت" فرص التعاون مع الشركات الألمانية العاملة في مجال صناعة الحديد والصلب.



كما استعرض الجانبان خلال لقائهما اليوم بمقر الشركة بعض الإشكاليات التي تعترض سبل تعزيز التعاون.



واستعرض "الفقيه" تاريخ التعاون بين الجانبين، والإشكاليات الحالية والتي تعترض سبل تعزيز وتوسعة التعاون.



من جانبه تعهّد "أونماخت" خلال اللقاء بحلحلة هذه الإشكاليات، معبراً عن تفاؤله من أن الفترة القادمة ستشهد تعاوناً ليبياً ألمانياً على المستوين الاقتصادي والصناعي وبما يحقق المنفعة للطرفين. (أنسامد).



