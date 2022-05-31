مطالب برفع القيود على المنظمات الدولية والأممية في ليبيا

(أنسامد) - مايو 31 - روما - أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، عن استيائها حيال القيود المفروضة على حرية الوصول الإنساني للمنظمات الدولية غير الحكومية ووكالات الأمم المتّحدة في العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي.



وطالبت اللجنة في بيان لها المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية ووزارة الخارجية بأهمية العمل الفعلي على الالتزام بدعم ومساندة جهود المنظمات والمؤسسات الدولية والأممية المعنية بالشؤون الإنسانية، والعاملين في ميدان العمل الإنساني، وتقديم كافة التسهيلات والتعاون معهم.



وأشار بيان اللجنة إلى أن القيود المفروضة على هذه المنظمات أثر على العمليات الإنسانية والإغاثية المقدمة للفئات الأكثر ضعفًا والنازحين داخليا والمهاجرين وطالبي اللجوء. (أنسامد).



