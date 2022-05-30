مصر : مصرع 10 عناصر إرهابية شديدة الخطورة بشمال سيناء

(أنسامد) - مايو 30 - روما - أعلنت القوات المسلحة المصرية، الأحد، تمكن الجيش المصري من تصفية 10 إرهابيين شديدي الخطورة بشمال سيناء.



وقالت القوات المسلحة في بيان لها : في إطار متابعة قوات إنفاذ القانون بالقوات المسلحة للعناصر الإرهابية بشمال سيناء، تم اكتشاف بؤرة إرهابية يتحصن بها بعض العناصر الإرهابية، حيث تم محاصرتها ومداهمتها.



وأضاف البيان : ونتيجة لمبادرة العناصر الإرهابية بإطلاق النيران على القوات والاشتباك معها، أسفرت أعمال المداهمة الناجحة عن مقتل (10) أفراد من العناصر الإرهابية شديدي الخطورة عثر بحوزتهم على أسلحة وذخائر وقنابل يدوية وأحزمة ناسفة وقواذف ودانات، وكميات من مادة "TNT" شديدة الانفجار، وأجهزة لاسلكية.



كما تم القبض على أحد العناصر الإرهابية المصابة قبل تمكنه من الهرب، وبحوزته بندقية آلية. (أنسامد).



