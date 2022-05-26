انتشال جثث اربعة مهاجرين وإنقاذ ثلاثة عشر شمال غرب ليبيا

(أنسامد) - مايو 26 - روما - تمكنت القوات البحرية من انتشال جثث أربعة مهاجرين ثلاث نساء ورجل، وإنقاذ ثلاثة عشر آخرين بعدما انقلب قارب ينقل مهاجرين غير قانونيين شمال غرب البلاد.



وأوضح مكتب المراسم والإعلام برئاسة أركان القوات البحرية الليبية في منشور لها عبر صفحتها الرسمية أن زورق الدورية التابع لجهاز حرس السواحل وأمن الموانئ برئاسة أركان القوات البحرية تمكن من انقاد ( 17 ) مهاجر من بينهم 4 جثث وعدد 3 مفقودين كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية.



وأضاف المكتب في بيانه أن القارب -الذي لم يعرف العدد الإجمالي للمهاجرين الذين كانوا على متنه- انقلب قبالة سواحل منطقة مليتة غرب طرابلس.



وأشار إلى أنه فور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في "نقطة مليتة" وتم تسليمهم إلى الجهات المختصة، مؤكدا أن جهاز مكافحة الهجرة سيتابع في إطار دوره الإنساني عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين.



(أنسامد).



