تونس: ضبط العشرات وإحباط 11 محاولة هجرة غير شرعية

(أنسامد) - مايو 23 - روما - أعلن الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي إحباط 11 محاولة هجرة غير شرعية وضبط العشرات من التونسيين، وآخرين يحملون جنسيات إفريقية مختلفة أثناء محاولتهم تخطى الحدود التونسية بطريقة غير شرعية.



وأضاف أن أجهزة الأمن بسواحل سوسة والمنستير تمكنت من إحباط 3 محاولات للهجرة غير الشرعية، وضبط 26 تونسيا، و26 من جنسيات أفريقية مختلفة، موضحا أنه تم ضبط مبالغ مالية من العملة الأجنبية بحوزة المتهمين، والتحفظ على 3 أشخاص تبين تورطهم في تنظيم محاولة الهجرة.



كما تمكنت الوحدات البرية والبحرية بالمنطقة البحرية للحرس الوطني بقرقنة معززة بالوحدة البحرية الثالثة المتنقلة من إحباط 8 عمليات هجرة غير شرعية وضبط 94 شخصا أثناء عبورهم للحدود.



كما تم ضبط مبلغ من العملة التونسية قدرت بنحو 11 ألف دينار ومبالغ من العملة الأجنبية يقدر بحوالي 150 يورو ومركب بحري ومحركين بحريين. (أنسامد).



