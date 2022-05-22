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ليبيا تشارك 13 دولة في التمرين البحري العسكري في تونس
    (أنسامد) - مايو 22 - روما - شاركت ليبيا في التمرين البحري العسكري متعدد الأطراف "فينيكس إكسبراس 2022" في نسخته السابعة عشرة، والذي استضافته تونس السبت.

    ويشارك في فاعليات هذا التمرين، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني، 13 دولة من شمال أفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة الأميركية، ممثلة بوحدات بحرية وجوّية وفرق طلائع البحريّة وملاحظين، كما تشارك منظمات دولية على غرار مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، والوكالة الأوروبية لمراقبة الصيد البحري.

    وبحسب بيان الدفاع التونسية، فإن التمرين يهدف إلى تدعيم التعاون والتنسيق بين البحريات المشاركة حفاظاً على أمن المتوسط واستقراره وتدريب الأفراد وتطوير قدراتهم، وحسن استعمالهم المنظومات والمعدات، وتطوير مهاراتهم والتنسيق للتصدّي للأعمال غير المشروعة في البحر، وخاصّة منها الإرهاب البحري وتهريب الأسلحة والمخدرات.

    (أنسامد).

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