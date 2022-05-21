رئيس الوزراء الإيطالي : غزو أوكرانيا خطأ شنيع

(أنسامد) - مايو 21 - روما - قال رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ارتكب "خطأ شنيعا" بغزوه أوكرانيا.



وأضاف دراجي، خلال حديثه مع طلاب بمدرسة دانتي أليجييري، في بلدة سوماكامبانيا في فيرونا : كنت أعرف ذلك، وكنت متأكدًا منه لكنني لم أرغب في تصديقه. وأشار : "لا تجلب 200 الف جندى إلى حدود دولة، الا لمهاجمتها".



ونوه : كنت متأكدا من أن ذلك سيحدث لأنه حدث للاسف في الماضي مع الاتحاد السوفيتي أيضا. وفي الوقت نفسه، لم أرغب في تصديق ذلك".



وأردف قائلا : تحدثت مع بوتين حتى اللحظة الأخيرة وحددنا موعدا للتحدث مرة أخرى، لكنه شن الغزو.



وتابع رئيس الوزراء الايطالي : أخبرت بوتين أني سأتصل به للتحدث عن السلام، وأخبرني أنه لم يحن الوقت. (أنسامد).



