إيطاليا : إيقاف رجل مخمور لسباحتة في قناة البندقية

(أنسامد) - مايو 15 - روما - أوقف عمدة البندقية لويجي بروجنارو بنفسه يوم الخميس رجلاً مخمورًا كان قد خلع ملابسه وقفز إلى القناة الكبرى - وهي قناة مائية في البندقية - لرغبته في الغطس البارد بسبب موجة الحر الحالية.



الجدير بالذكر أن السباحة في قنوات البندقية المائية ممنوعة.



وقد إلتقطت محطة Telechiara التلفزيونية هذا المشهد، وبينت اللقطات العمدة برونجارو وهو يترجل من سيارة البلدية الذي كان مسافرًا فيها، ويمشي على طول ضفة القناة ليمنع الرجل، الذي بدا مخمورًا وغطس في الماء نصف عارٍ.



وأثناء اتصال موظفيه بالشرطة، تحدث العمدة إلى الرجل ثم سلمه إلى الشرطة المحلية.



تم إصدار حظر للرجل على العودة بعد ذلك إلى البندقية، وغرامة قدرها 459 يورو للسباحة غير القانونية، والأفعال الفاحشة في مكان عام، ومقاومة الاعتقال والتسبب في خطر على الملاحة. (أنسامد).



