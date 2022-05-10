إيطاليا : مصادرة يخت لأحد الأوليغارية الروس في ميناء توسكان

(أنسامد) - مايو 10 - روما - صودر يخت يعتقد أنه مملوك لأحد الأوليغارشية الروس غير المعروفين على صلة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في حين قال البعض إنه ملك لرئيس الدولة نفسه.



وتم مصادرة اليخت في ميناء توسكان في مارينا دي كارارا في نهاية الأسبوع.



وقال المنشق الروسي أليكسي نافالني إنه يخت شهرزاد البالغ قيمته 700 مليون دولار ويبلغ إرتفاعه 140 مترا، مشيرا إنه ملك لبوتين وخضع لأعمال صيانة وتحديث في حوض بناء السفن هناك بتكلفة نحو ستة ملايين يورو.



وقد تم مصادرة اليخت من قبل وزارة الاقتصاد الإيطالية وسط مخاوف من أنه كان يستعد للإبحار.



ويعتبرهذ اليخت العملاق هو واحد من العديد من هذه السفن التي تم حجزها بموجب العقوبات الغربية ضد روسيا بعد غزوها لأوكرانيا.



(أنسامد).



