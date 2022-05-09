ليبيا : السايح يناقش مع وليامز دعم مفوضية الإنتخابات

(أنسامد) - مايو 9 - روما - بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات في ليبيا عماد السايح، مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، الدعم الفني والإستشاري الذي تقدمه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، الرامي إلى تعزيز جاهزيتها نحو تنفيذ عملية إنتخابية ترتقي إلى مستويات عالية من المبادئ والممارسات الدولية.



واستقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، الأحد، السيدة ستيفاني ويليامز، المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، بحضور عضو مجلس المفوضية السيد عبد الحكيم الشعاب، وبمقر المفوضية.



كما استعرض اللقاء الوضع الراهن المتعلق بتوافق الأطراف السياسية على إجراء عملية انتخابية في الأجل القصير، ومدى انعكاسه على جاهزية المفوضية، وقدرتها على الاستجابة لتلك التوافقات خلال الفترة القادمة.



كما استعرض اللقاء الوضع الراهن المتعلق بتوافق الأطراف السياسية على إجراء عملية انتخابية في الأجل القصير، ومدى انعكاسه على جاهزية المفوضية، وقدرتها على الاستجابة لتلك التوافقات خلال الفترة المقبلة.



وأسفر اللقاء عن اتفاق على استمرار تقديم الدعم اللازم للحفاظ على جاهزية المفوضية، والإبقاء على التواصل الوثيق بين المفوضية وبعثة الأمم المتحدة بهدف تبادل المعلومات الفنية ذات العلاقة بتنفيذ العمليات الانتخابية المستقبلية. (أنسامد).



