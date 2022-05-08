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إيطاليا : إنخفاض معدل الإصابة بكورونا
    (أنسامد) - مايو 8 - روما - كشف تقرير المراقبة الأسبوعي لوزارة الصحة والمعهد العالي للصحة في إيطاليا (ISS) يوم الجمعة أن حالات الإصابة بـ COVID-19 انخفضت إلى 559 حالة لكل 100000 نسمة في إيطاليا في الفترة من 19 أبريل إلى 5 مايو، بانخفاض 699 حالة مقارنة بلأسبوع السابق. .

    وأضاف مع ذلك، أن متوسط الإصابة كان 0.96 في الفترة من 13 إلى 26 أبريل، بارتفاع طفيف مقارنة ب 0.93 في تقرير الأسبوع الماضي.

    وذكر التقرير أن 3.7٪ من أماكن العناية المركزة في إيطاليا كانت لمرضى كوفيد-19 في الخامس من مايو، مقارنة ب 3.8٪ قبل سبعة أيام.

    وأشار إلى أن 14.5 بالمئة من أسرّة المستشفيات العادية كانت لمرضى فيروس كورونا في الخامس من مايو، مقارنة ب 15.6 بالمئة في 28 أبريل. (أنسامد).

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