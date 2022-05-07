المستشفيات الإيطالية تستقبل الأوكرانيين الذين يحتاجون للعلاج

(أنسامد) - مايو 7 - روما - صرح وزير الصحة الإيطالي، روبرتو سبيرانزا، الجمعة أن المستشفيات الإيطالية ستعمل بكامل طاقتها لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين الذين فروا من الحرب الروسية ويحتاجون للعلاج في إيطاليا.



جاء ذلك خلال مؤتمر عبر الفيديو بين وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا ونظيره الأوكراني فيكتور لياشكو، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر حول تداعيات الصراع على المرافق الصحية الوطنية في أوكرانيا.



وأكد سبيرانزا على عمل المستشفيات الإيطالية بكامل طاقتها لاستقبال المواطنين الأوكرانيين الفارين من الحرب والمحتاجين للرعاية الصحية، مشيرا إلى استعداد ايطاليا للمشاركة في عملية اعادة اعمار أوكرانيا بعد انتهاء الصراع. (أنسامد).



