دي مايو يدعو لعمل أوروبي مشترك لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

(أنسامد) - مايو 6 - روما - دعا وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو، الخميس، الاتحاد الأوروبي إلى تبني عمل مشترك جديد للمساعدة في استئناف محادثات السلام المتوقفة بشأن الحرب الأوكرانية.



وقال في تصريح الخميس، خلال زيارته للهند، إن إيطاليا تعمل منذ اللحظة الأولى لهذه الحرب من أجل السلام والاستقرار ولصالح الممرات الإنسانية ووقف إطلاق النار، مضيفا " لكن التزام دولة واحدة لا يكفي. نحن بحاجة إلى عمل مشترك من قبل الاتحاد الأوروبي، يسمح بالتوصل لوقف إطلاق النار ثم اتفاقية سلام".



وتابع : سنواصل العمل لأنه يتعين علينا إحياء المفاوضات التي توقفت الآن، منوها أن المفاوضات تعثرت " ويجب أن نحييها من خلال العمل المشترك للاتحاد الأوروبي وجميع حلفائنا". (أنسامد).



