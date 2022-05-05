ليبيا : مجلس النواب يعقد جلسة رسمية الإثنين المقبل في طبرق

(أنسامد) - مايو 5 - روما - وجهت رئاسة مجلس النواب الليبي دعوة لاعضاء المجلس إلى حضور جلسة رسمية الإثنين المقبل التاسع من مايو في طبرق.



وكان مجلس النواب قد عقد آخر جلسة في الثالث من مارس الماضي أدى خلالها رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا والوزراء اليمين القانونية أمام الأعضاء بمقر المجلس. (أنسامد).



