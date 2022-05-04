Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
أهم الأخبار
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

أهم الأخبار - جولة الصحافة
إيطاليا : زلزال قوي يضرب فلورنسا، لم يبلغ عن أضرار
    (أنسامد) - مايو 4 - روما - شعرت مدينة فلورنسا -عاصمة إقليم توسكانا في الجزء الشمالي من وسط إيطاليا - يوم الثلاثاء بزلزال قوي بلغت قوته بين 3.6 و 4.1 درجة.

    وقال المعهد الوطني للجيوفيزياء والبراكين إن الزلزال أصاب المنطقة المحيطة بالعاصمة توسكانا.

    ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار على الفور. (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    جزيرة بروتشيدا عاصمة الثقافة الإيطالية 2022.. عرض في مارينا دي كوريتشلا علي دق الطبول

    ألبوم الصور