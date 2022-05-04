إيطاليا : زلزال قوي يضرب فلورنسا، لم يبلغ عن أضرار

(أنسامد) - مايو 4 - روما - شعرت مدينة فلورنسا -عاصمة إقليم توسكانا في الجزء الشمالي من وسط إيطاليا - يوم الثلاثاء بزلزال قوي بلغت قوته بين 3.6 و 4.1 درجة.



وقال المعهد الوطني للجيوفيزياء والبراكين إن الزلزال أصاب المنطقة المحيطة بالعاصمة توسكانا.



ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار على الفور. (أنسامد).



