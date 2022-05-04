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بابا الفاتيكان "على استعداد للذهاب إلى موسكو للقاء بوتين"
فرانسيس يقول إنه لم يتلق إجابة، ويخشى أن بوتين لا يريد محادثات
    (أنسامد) - مايو 4 - روما - صرح البابا فرانسيس إنه مستعد للذهاب إلى موسكو لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن وقف الحرب في أوكرانيا، لكنه أضاف أنه لم يتلق أي رد من السلطات الروسية بعد محاولته ترتيب إجتماع.

    وقال بابا الفاتيكان في تصريح لصحيفة كورييري ديلا سيرا "بعد عشرين يوما من الحرب طلبت من (وزير خارجية الفاتيكان) الكاردينال (بيترو) بارولين إيصال رسالة إلى بوتين أقول فيها إنني على استعداد للذهاب إلى موسكو".

    واضاف "لم نتلق جوابا بعد وما زلنا نحاول رغم انني أخشى ان بوتين لا يمكنه عقد هذا الاجتماع في الوقت الحالي او أنه لا يريد ذلك.

    وعندما سُئل عن زيارة محتملة إلى كييف، قال إنه لن يذهب إلى العاصمة الأوكرانية في الوقت الحالي، لأنه يريد مقابلة بوتين أولاً.

    وأشار إنه لا يعرف الإجابة التي يجب أن يقدمها عندما سئل عما إذا كان من الصواب تزويد أوكرانيا بالسلاح، في حين أكد أن "تجارة الأسلحة فضيحة وليس كثير يكافحونها". (أنسامد).

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