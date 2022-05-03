المفوضية العليا للانتخابات :عازمون على تحقيق أهداف اللبيين

(أنسامد) - مايو 3 - روما - جددت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عزمها على تحقيق الأهداف الوطنية التي يتطلع إليها الليبيون.



وأضافت المفوضية، في منشور على صفحتها بمناسبة عيد الفطر، أنها ستواصل الجهود لبناء دولة آمنة قوامها الديمقراطية وأهدافها الاستقرار والنماء. (أنسامد).



